На Байкальском водном форуме впервые в России пройдёт саммит молодёжных лидеров в сфере водных ресурсов

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), – Саммит молодёжных лидеров в области водных ресурсов проведут в рамках Байкальского международного водного форума, который будет проходить в Иркутске 20-21 сентября. Такое мероприятие будет организовано впервые в России, рассказал 13 сентября на пресс-конференции министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков.

На мероприятии Иркутская область подпишет соглашение с молодёжным водным правительством республики Пакистан.

Кроме того, для молодого поколения, начиная от школьников, заканчивая студентами, организуют образовательную программу. По словам министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой, на площадках форума будет проходить программа «Экопоколение: экология, культура, образование».

– У нас разработана программа, согласованная со всеми организаторами. Её составляют мастер-классы, дискуссии, круглые столы, различные выставки, интеллектуально-познавательные игры, экологические уроки и так далее, – говорит министр. – Ожидается, что более 500 ребят посетят нашу выставку. На ней будет представлен стенд, где разместятся все наши работы в этом направлении.

Также Минобразования провёл конкурс просветительских и образовательных проектов и программ, рассчитанные на разные возрасты. Итоги уже подведены, во время форума победителей наградят.