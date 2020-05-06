На базе Братской районной больницы заработал инфекционный госпиталь для больных коронавирусом

Братский район, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братской районной больнице 5 мая начал функционировать инфекционный госпиталь для приема больных COVID-19. В случае увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией в Братске, Братском и других районах севера Иркутской области, госпиталь сможет принять на лечение до 180 человек. Сейчас в учреждении пациентов нет.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, госпиталь разместился в пятиэтажном здании стационара больницы по ул. Курчатова, 2, блок А. Теперь самостоятельный вход пациентов и посетителей сюда строго запрещен, доставка пациентов для госпитализации осуществляется только машинами скорой медицинской помощи.

Что касается поликлиники лечебного учреждения, которая расположена в автономном трехэтажном здании, то ее работа продолжится в штатном режиме по предварительной записи (круглосуточный телефон call-центра: 8 (3953) 216-004).

Госпитализация пациентов с территории Братского района с другими заболеваниями (без подозрения на COVID-19) будет осуществляться по направлению врача (фельдшера) в Вихоревскую городскую больницу, а также в участковые больницы Братского района и в городские больницы Братска.

Как сообщила главный врач учреждения Марина Середкина, госпиталь рассчитан на 180 пациентов и обеспечен нормативным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких – 64. Что касается средств индивидуальной защиты, то учреждение сегодня в целом обеспечено ими, запас постоянно пополняется. Например, масками и перчатками госпиталь обеспечен на месяц вперед, а это, по словам главврача, дает возможность пролечить 360 пациентов при средней продолжительности лечения 14 дней.

В настоящее время в госпитале развернуты два врачебно-сестринских поста. Они готовы к приему пациентов. Если будет необходимо – создадут дополнительные. При максимальной загрузке госпиталя его коллектив составят 80 врачей, 112 работников среднего медицинского персонала, 41 санитарка. Все специалисты на сегодня определены и готовы в любой момент приступить к работе в госпитале. Сейчас они работают в поликлинике Братской районной больницы, в Вихоревской городской больнице, задействованы на выездах в населенные пункты Братского района.

Предварительно все работники прошли серьезное обучение по вопросам диагностики, лечения и профилактики инфекции. Кроме того, состоялись тренировки по приему пациентов с подозрением на COVID-19 в условиях инфекционного госпиталя. Участники занятий отработали действия по приему и сортировке пациентов в зависимости от степени тяжести заболевания с применением средств защиты.

Марина Середкина подчеркнула, что на сегодняшний день в госпитале пациентов нет. В Вихоревской городской больнице, сообщила она, проходят лечение девять человек. У пяти из них – подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. Один – с отрицательным анализом. Трое – диагностируются. Два человека – в тяжелом, но стабильном состоянии, с небольшой положительной динамикой. Лечение в обязательном порядке согласовывается с областными специалистами.