На благотворительной акции #Скажи_мусору_НЕТ! Жители Приангарья собрали более 16 тонн вторсырья

Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 16 тонн вторсырья – макулатуры, пластика, металла, стекла – в переработку, ненужной одежды для нуждающихся, еды для животных из приютов принесли жители 22 населенных пунктов Иркутской области на передвижные пункты акции #Скажи_мусору_НЕТ! с 20 августа по 7 сентября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Подари планете жизнь», в лидерах по сбору вторсырья – жители Иркутска (2,8 тонны) Качугского района (около 2,4 тонны) и Усть-Кутского муниципального образования (около 2,3 тонны). Чаще всего люди сдавали на акции макулатуру – 13,2 тонны, стекло – 1,1 тонны, пластик – около 556 кг.

Отмечается, что акция проводится второй год подряд с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке местных властей и коммерческих организаций. В 2018 году добровольцы фонда побывали в восьми населенных пунктах региона, собрали около 5,8 тонны вторсырья.

В 2019 году акция #Скажи_мусору_НЕТ! состоялась в рамках марафон-феста «Минута для будущего». На ней работал передвижной кинотеатр, где транслировали короткие фильмы на экологическую тематику, в том числе и работы второго международного конкурса видеороликов на экологическую тематику «Минута для будущего». Добровольцы фонда читали лекции об экопривычках, проводили соревнования по экоборью. Всего в работе агитпоезда акции #Скажи_мусору_НЕТ! в области поучаствовали около четырех тысяч человек.

Завершил акцию и марафон-фест концерт на острове Юность в Иркутске 7 сентября с участием творческих коллективов Иркутской области, а также посла доброй воли ЮНЕСКО, кинорежиссера, писателя, мультиинструменталиста, композитора, военного фотографа Марко Артуро Мессины. Там же состоялось награждение призеров конкурса «Минута для будущего». Провели концерт телеведущая, актриса, певица, влогер, лауреат телевизионной премии ТЭФИ, член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание» Татьяна Лазарева и режиссер, продюсер, руководитель молодежного центра Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России Юрий Яшников.