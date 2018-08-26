На этой неделе в Приангарье официально закроются все пляжи

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - До конца лета в Приангарье официально закроются все пляжи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, для обеспечения безопасности людей на водных объектах и проведения профилактической работы с населением по правилам безопасного поведения на воде с 27 августа по 2 сентября на территории региона стартует третий этап акции «Вода – безопасная территория».

В первый день акции, 27 августа, запланирована работа 110 профилактических и патрульных групп, общей численностью более 300 человек с использованием 78 единиц техники, которые организуют десятки рейдовых мероприятий по надзору за маломерными судами, патрулирование водных объектов, профилактические занятия в летних оздоровительных лагерях и туристических базах.

– Третий этап акции будет акцентирован на закрытии официальных пляжей, как в городской черте, так и в детских оздоровительных лагерях. Как правило, в конце лета дети, вернувшиеся с организованного отдыха за несколько дней до начала школьного года, предоставлены сами себе. Для обеспечения безопасности на водных объектах региона всего планируется задействовать более полутора тысячи человек и порядка 300 единиц техники, девять беспилотных летательных аппаратов позволят нам вести контроль в труднодоступных местах, – отметил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.

На особом контроле остается проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение гибели и происшествий в рекреационных зонах и в 44 населенных пунктах расположенных вдоль береговой полосы озера Байкал. А также традиционно запланировано посещение многодетных и неблагополучных семей для проведения инструктажей по правилам поведения на водных объектах. Совместно с сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних в ходе всех этапов акции 2018 года выявлено более 250 фактов нахождения несовершеннолетних на водных объектах без надзора взрослых.