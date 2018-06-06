На форум «Байкал» заявок подали вдвое больше, чем в 2017 году

Ольхонский район, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В этом году на участие в международном форуме «Байкал» подали уже 1,6 тысяч заявок из 80 регионов России и 14 зарубежных стран. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба регправительства.

В этом году мероприятие посветят человеческому капиталу молодежи как ресурсу развития территории. В форуме примут участие 550 человек. Образовательная программа будет разделена на десять основных направлений работы: «Добровольчество», «Молодежное предпринимательство», «Карьера», «Диалог культур», «Наука и технологии», «Патриотика», «Экологическое просвещение», «Медиа», «Политика», «Цифровой Байкал».

Традиционно образовательная программа будет насыщена мастер-классами, лекториями на актуальные темы. Также на форуме планируется подписать соглашение о сотрудничестве в сфере добровольчества между общероссийской Ассоциацией волонтерских центров и Иркутской областью. Впервые в рамках «Байкала» состоится заседание экспертного дискуссионного клуба молодежной политики «Гагаринский клуб» (Москва). Всего в работе форума будет задействовано более 70 экспертов различных уровней, в том числе представители региональной ассоциации выпускников президентской программы.

Объём грантовой поддержки от Росмолодежи составит 3 миллиона 300 тысяч рублей, на проведение форума из бюджета Иркутской области выделено 9 миллионов 800 тысяч рублей.

Форум «Байкал» пройдёт с 29 июня по 6 июля в Ольхонском районе Приём заявок завершится 10 июня, отбор участников – до 15 июня.