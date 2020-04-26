На горячую линию для родственников осужденных из ИК-15 за две недели поступило более 430 звонков

Ангарск, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В первую неделю работы горячей линии для родственников осужденных из ангарской ИК-15 был принят 361 звонок и еще 70 – за вторую неделю, сообщает пресс-служба ГУФСИН Приангарья.

Также на электронную почту пришло 153 обращения. В ходе личного приема, организованного в ГУФСИН России по Иркутской области, было принято 75 родственников осужденных, отбывающих наказание в ИК-15.

Главная тема обращений – местонахождение осужденных, содержавшихся до начала беспорядков в ИК-15, и состояние их здоровья.

Ни один звонок, поступивший на горячую линию, не остается без внимания – каждому обратившемуся информация предоставляется в кратчайшие сроки. Для этого заявители оставляют свои контактные данные: телефоны или адреса электронной почты.

Напоминаем, что горячая линия работает по тел. 8(3952) 28-62-46 . Звонки принимаются ежедневно по будням с 9:00 до 18:00. Также обращения можно присылать на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript и в интернет-приёмную ГУФСИН по Иркутской области по адресу http://38.fsin.su/reception/