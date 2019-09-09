На Иерусалимской лестнице в Иркутске 15 сентября сыграют уличные музыканты

Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 сентября пройдет «Фестиваль уличных музыкантов на Иерусалимской лестнице». Мероприятие станет праздничным завершением общественной акции «Фасадник».

Как сообщают организаторы, цель акции – восстановить эстетику города, сохранить его историческую часть, помочь владельцам домов почувствовать ответственность за внешний вид домов, привести в порядок фасад, забор и двор. Инициатором в 2017 году выступила организация «Иркутские кварталы» при поддержке администрации Иркутска. Сейчас в рамках проекта «Иркутские кварталы» работы завершены и акция продолжила свое существование, как общегородская инициатива.

За год в рамках акции были окрашены 63 дома силами 720 волонтеров, 25 организаций-партнеров окрасили дома своими командами. Традиционно в «Фасаднике» участвуют волонтеры, предприниматели, общественные деятели, управленцы частных, некоммерческих и государственных предприятий и организаций.

КООРДИНАТЫ:

«Фестиваль уличных музыкантов на Иерусалимской лестнице» пройдет 15 сентября с 16:00 до 18:00. Вход свободный. Телефоны для справок: 8-964-210-72-21, 8-950-113-53-74.