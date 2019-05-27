На иркутский тату-фестиваль соберутся мастера из России, Китая, Европы и стран СНГ

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 7 по 9 июня 2019 года будет проходить международный фестиваль «БайкалТатуФест». На мероприятие приедут мастера из России, Китая, Европы и стран СНГ. Об этом сообщают организаторы.

Фестиваль будет проходить на территории «Сибэкспоцентра. В конкурсной части фестиваля определят лучших по нескольким номинациям. Это традиционная, ориентальная, цветная и чёрно-белая татуировка. Также есть наминации «Орнаментальная татуировка», «Маленькая татуировка, «Кавер ап», «Реализм».

Также в программе – выступления музыкантов и танцевальных коллективов, конкурсы для зрителей, мастер-классы и благотворительный аукцион.

Напомним, первый тату-фестиваль в Иркутске провели в 2018 году. Тогда он проходил на площадке арт-завода «Доренберг».