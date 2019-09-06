На иркутском фестивале садоводов и огородников представили электронный сборник рецептов

Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошёл четвёртый фестиваль садоводов и огородников. Участие в мероприятии приняли городские клубы, общественные организации и некоммерческие садоводческие товарищества. Собравшихся поприветствовал мэр областного центра Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба мэрии.

– Традиционно фестиваль собрал большое количество участников. Только благодаря огромному труду, энтузиазму и любви к делу можно добиться таких высоких результатов в наших непростых сибирских условиях, – отметил мэр.

В рамках фестиваля горожане ознакомились с новинками цветочных и плодовых культур, получили консультации по современным технологиям оздоровления садовых участков и другое. Кроме того, в рамках фестиваля был представлен электронный сборник рецептов от садоводов и огородников Иркутска.

Также на четвёртом фестивале садоводов и огородников были выбраны победители конкурса «Дары Осени» по следующим номинациям: «Осенний смак» – представление домашних заготовок; «Краски осени» – композиция из цветов и плодов, сделанных руками участников; «Плодовый гигант» – самый большой овощ или фрукт, выращенный на собственном дачном участке.