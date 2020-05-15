На Иркутской областной станции переливания крови нет дефицита донорской крови и ее компонентов

Иркутск, Иркутская область, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – На Иркутской областной станции переливания крови поддерживается оптимальный запас донорской крови и ее компонентов. Об этом заявил главный врач службы крови Приангарья Максим Зарубин.

На областной станции и в пяти ее филиалах постоянно в наличии донорская кровь и компоненты на 5-7 дней работы всех клиник области.

– Во всех медучреждениях региона, осуществляющих переливание крови, есть необходимые запасы эритроцитов. Кроме этого, на станции в наличии пять единиц тромбоцитов (среднесуточная потребность) и шесть тонн плазмы. Запасы каждый день пополняются, а их мониторинг ведётся ежедневно, – подчеркнул Максим Зарубин.

Кроме этого, в службе существует криобанк донорской крови. Благодаря специальной технологии заморозки, кровь может храниться в нем до 10 лет. А это значит, что человек с любой группой и резусом крови, нуждающийся в экстренном переливании, не останется без помощи, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Напомним, в начале апреля появилась информация о резком сокращении числа доноров в Приангарье на фоне пандемии коронавируса. На внеочередном заседании думы Иркутска депутат и главврач горбольницы №5 Ольга Клевцова призвала иркутян, которым состояние здоровья позволяет стать донором, посетить станцию переливания и сдать кровь для нуждающихся в ней.