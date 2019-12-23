На Кремлевскую елку отправились 82 юных жителя Приангарья

Иркутская область, Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Делегация Иркутской области, в которую входит 82 ребенка, 24 декабря отправилась в Москву, где традиционно примет участие в общероссийской новогодней елке в Государственном кремлевском дворце.

Как сообщает пресс-служба регправительства, делегация из Приангарья оказалась одной из самых многочисленных в Российской Федерации. Проводить детей на праздник в аэропорт Иркутска приехал временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

– От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и с таким важным событием в жизни: вы побываете в Кремле, на главной новогодней елке страны! Я хочу пожелать вам хорошей дороги и ярких впечатлений! В нашей делегации отличники учебы, победители различных конкурсов, школьных и районных олимпиад, спортивных соревнований. Вы заслужили эту поездку своими достижениями, потому что любите учиться, успеваете везде и во всем добиваетесь успеха, – сказал Игорь Кобзев.

В состав делегации по итогам конкурсных отборов вошли дети из всех 42 муниципальных образований Иркутской области. В поездке ребят будут сопровождать два врача-педиатра, три сотрудника органов МВД России, три педагога-психолога, 12 педагогов. Второй год дети, отправляющиеся на общероссийскую новогоднюю елку, экипированы одеждой с символикой Иркутской области (куртки, шапки, шарфы).

В Москве для детей из Приангарья будет организована экскурсионная программа – посещение Москвариума, музея космонавтики, часть ребят приглашена на каток на Красной площади.

В этом году на организацию поездки из областного бюджета было израсходовано 2 млн 226 тысяч рублей – это затраты на авиабилеты и пошив комплектов верхней одежды. В Иркутск делегация вернется 27 декабря.