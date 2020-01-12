На Крещение в Приангарье будут действовать 130 иорданей

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к Крещению планируется организовать 130 иорданей. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона под председательством врио Игоря Кобзева сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

По его словам, предполагается, что в мероприятиях в рамках Крещения примут участие около 100 тысяч жителей региона. Из них около 56 тысяч будут окунаться в проруби.

Обеспечивать безопасность этих мероприятий будут 1075 представителей МЧС, полиции, местных администраций, а также медики и другие. Игорь Кобзев поручил проконтролировать безопасность иорданей.