На Ново-Иркутской ТЭЦ обезвредили «террористов»

Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Ново-Иркутской ТЭЦ провели учения в рамках отработки мер антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетической сферы региона, сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области. Условных преступников благополучно обезвредили, а заложников – спасли.

По учебному сценарию группа вооруженных «террористов» проникла на территорию учебного предприятия, захватила и удерживала заложников в зале дежурного ТЭЦ. Угрожая взорвать захваченное сооружение, террористы выдвинули заведомо невыполнимые требования. Сотрудники силовых ведомств заблокировали преступников, оцепили прилегающую к ТЭЦ территорию.

В определенный момент в условиях стремительно развивающейся оперативной обстановки руководитель оперативного штаба Иркутской области – начальник УФСБ по Иркутской области полковник Андрей Патраков принял решение о проведении боевого учебного мероприятия с целью нейтрализации «террористов». Бойцы спецназа взяли штурмом помещение с заложниками – поставленная задача была выполнена.

– Выбор территории и сооружений Ново-Иркутской ТЭЦ в качестве условной цели для террористической угрозы продиктован необходимостью проверки действующих и проработки дополнительных мер защиты объекта критически важной инфраструктуры, – пояснили в силовом ведомстве.

В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, ГУ МВД, Росгвардии, ВС ЛУ МВД на транспорте, ГУ МЧС, ГУФСИН, ЦССИ ФСО, правительства Иркутской области, органов местного самоуправления, экстренной медицинской помощи.