На очередном заседании иркутского экспертного клуба обсудят отток молодежи из региона

Иркутск, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании «Экспертного клуба – Иркутск» обсудят отток активной молодежи из Приангарья.

Как сообщают организаторы, Иркутская область ежегодно теряет тысячи молодых и активных людей, которые покидают регион, причем если ранее тренд был только в столичные города – Москву и Петербург, то в последние годы разговор идет о «больших городах» Красноярске и Новосибирске, а также о дрейфе за границу.

Почему активные люди уезжают из Иркутска – об этом поговорят на очередном заседании «Экспертного клуба – Иркутск» в среду, 11 декабря, в LONDON PUB. Начало в 16:00.

Участие в разговоре примут: публицист, радиоведущий Сергей Шмидт; социолог Мария Лисаускене; заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Артем Миронов; дизайнер Ян Фихтер; психолог Влад Демешков.

Цель проекта «Экспертный клуб – Иркутск» – содействие в формировании института экспертизы, выстраивание взаимовыгодных отношений между пулом экспертов, средствами массовой информации и городским сообществом.

КООРДИНАТЫ:

Место проведения: ул. Сухэ-Батора, 7. Справки по тел. +79025-192178.