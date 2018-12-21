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23.12.2018

На открытии главной ёлки Иркутска побывали более 5 тысяч горожан

Иркутск, 23.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 5 тысяч человек приняли участие в открытии главной ёлки Иркутска 22 декабря в сквере имени Кирова. С наступающим Новым годом иркутян поздравил мэр города Дмитрий Бердников, сообщает пресс-служба мэрии.

Городской праздник, интерактивные конкурсы и творческие номера посвятили сказкам и предстоящему году театра в России.  Кроме этого, в сквере открылась резиденция деда Мороза, посетить ее могут все желающие до 7 января 2019 года.

– За этот год мы с вами хорошо потрудились. Вместе выбирали и благоустраивали дворы и общественные пространства. Построили 19-ю школу, семь новых детских садов. Наступающий год объявлен в России Годом театра. По всей стране пройдет множество самых разных мероприятий для взрослых и детей. Предлагаю вам принять в них активное участие! Давайте покажем, что Иркутск – город не только интеллигентный и столичный, но еще и театральный! – обратился к гостям праздника глава города.

По традиции в честь открытия главной новогодней ёлки Иркутска состоялся красочный фейерверк. Основные праздничные мероприятия продолжатся в сквере им. Кирова и на других площадках Иркутска до 13 января 2018 года. Подробная программа мероприятий размещена на портале городской администрации и на сайте яиркутярин.рф.

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