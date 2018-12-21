ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Общество
21.12.2018

На поддержку общественных организаций из бюджета Иркутской области выделят четыре миллиона рублей

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области утвержден реестр молодежных и детских общественных объединений, которые могут претендовать в 2019 году на финансовую поддержку из регионального бюджета.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в реестр включено 39 общественных организаций. Общая сумма поддержки из бюджета Иркутской области в 2019 году составит четыре млн рублей. Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике региона.

– Включение организации в реестр не означает автоматического предоставления ей субсидии из областного бюджета. Сначала необходимо предоставить в министерство по молодежной политике Иркутской области пакет документов для получения бюджетной поддержки, это надо сделать до 1 марта 2019 года. Размер субсидий для каждого объединения станет известен в апреле, – отметил министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов.

В Реестр включены организации патриотической, спортивной и социальной направленности, которые уже зарекомендовали себя как надежные партнеры. Среди них Иркутский региональный волонтерский центр, Иркутская областная молодежная общественная организация поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти», Байкальский студенческий строительный отряд, организация детей и молодежи «Байкальский скаут», военно-патриотический клуб «Сарма» из поселка Магистральный Казачинско-Ленского района и другие.

Средства, которые выделяются из бюджета региона, организации могут направлять только на закупку канцелярской, полиграфической, призовой продукции, инвентаря, оборудования и проезд членов организации по территории Иркутской области к месту проведения мероприятий.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске