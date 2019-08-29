На профильном комитете при ТПП Восточной Сибири обсудили развитие санаториев и курортов Приангарья

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект стратегии развития санаторно-курортного комплекса Иркутской области и план мероприятий по ее реализации рассмотрелм членами комитета по предпринимательству в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при ТПП Восточной Сибири.

Мероприятие прошло в рамках заседания межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов участия санаториев и курортов региона в реабилитации и профилактике здоровья работающего населения. В заседании приняли участие члены ТПП Восточной Сибири, представители министерства здравоохранения Иркутской области, Иркутского регионального отделения ФСС РФ, руководители санаторно-курортных организаций.

Как сообщает пресс-служба ТПП ВС, в настоящее время в Иркутской области функционируют 23 санаторно-курортные организации, располагающие практически всеми известными в мире видами лечебных минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов. В то же время для лечебно-оздоровительных целей используется не более 10% имеющегося потенциала минеральных вод и грязей. Многие уникальные источники не задействованы в полной мере и используются в основном «диким» способом. Кроме того, состояние материально-технической базы большинства санаториев и курортов Приангарья не соответствует современным стандартам оказания услуг и требует больших вложений в реконструкцию. Ощущается и острая потребность в повышении квалификации специалистов, участвующих в организации санаторно-курортного обслуживания населения.

Для разработки рассматриваемой стратегии специалисты регионального Минздрава при участии экспертов ТПП Восточной Сибири проанализировали данные о текущем состоянии санаторно-курортного комплекса региона, экономических показателях и налоговой отдаче. Как следствие, в представленном документе предусмотрено совершенствование организации деятельности и кадрового обеспечения санаторно-курортных организаций Иркутской области, развитие инфраструктуры курортов и повышение их инвестиционной привлекательности. План мероприятий по реализации стратегии рассчитан до 2024 года.

По словам председателя профильного комитета при ТПП ВС, генерального директора АО «Клинический курорт «Ангара» Ольги Князюк, медицинские и санаторно-курортные услуги в нашем регионе сегодня абсолютно конкурентоспособны по цене и качеству как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Но эффективная их реализация возможна только при условии комплексного подхода: обеспечение достойного уровня размещения отдыхающих, развитость инфраструктуры досуга, соответствующая квалификация персонала. И здесь предстоит немало работы как органам власти, так и участникам бизнес-объединения. Необходимо идти по пути снижения затрат, эффективного продвижения услуг, выхода на новые рынки, внедрения новейших технологий.