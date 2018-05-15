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16.05.2018

На сессии ЗС во втором чтении принят закон «О ветеранах труда Иркутской области»

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Закон «О ветеранах труда Иркутской области» принят депутатами во втором чтении. Вопрос обсуждался на заседании сессии Законодательного собрания Иркутской области 16 мая.

Как сообщил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин, большинство спорных вопросов ко второму чтению закона удалось разрешить. Большинство поступивших поправок одобрено, одна - отклонена. Однако работу над документом планируется продолжить, чтобы учесть все виды значимых наград, которыми располагают жители региона. Так например, предполагается дополнить проект званием «Народный учитель России», которым в регионе обладают всего три человека.

Окончательно документ планируется принять на сессии 7 июня, крайний срок внесения поправок – 5 июня.

Напомним, по мнению инициаторов, принятие соответствующего закона позволит получать соответствующие званию «Ветеран труда» доплаты и льготы людям, много лет трудившимся на благо региона, имеющим награды областного уровня, но не подпадающим под требования законодательства для присвоения федерального звания.

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