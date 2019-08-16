Пользователи Ростелекома в Иркутской области остались без связи: поломку устраняют

Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Авария на магистрали в Красноярском стала причиной того, что пользователи Ростелекома в Иркутской области остались без интернета и телефонной связи. Поломку уже устраняют, сообщили Телеинформу в пресс-службе провайдера.

Услуги провайдера пропали 16 августа около 15.30-16.00. Наладить связь обещают в ближайшее время – примерно в течение часа.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ – 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».