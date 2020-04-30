На севере Иркутской области ожидаются усиление ветра и высокая пожароопасность лесов

Иркутская область, 5.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В северных и верхнеленских районах Иркутской области 6 мая ожидаются усиление ветра и высокая пожароопасность лесов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на УГМС, 6 мая местами по области ожидается западный и северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду, переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в северо-западных и Катангском районах мокрый снег и ветер.

Также местами в верхнеленских и северных районах ожидаются высокие и чрезвычайные классы пожароопасности лесов.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает: на территории всего региона действует особый противопожарный режимени Для предотвращения пожаров как в населенных пунктах, так и в лесах, запрещено использование открытого огня. Палы сухой травы расцениваются как пожары и отслеживаются с помощью космомониторинга. Межведомственными группами ежедневно проводятся следственные действия по установке лиц, виновных в пожарах. Суммы штрафов в условиях особого противопожарного режима увеличены вдвое.