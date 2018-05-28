На «Синявинских высотах» появится стела памяти погибшим в боях воинам-иркутянам

Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На мемориале «Синявинские высоты» в Южном Приладожье в 2018 году планируется установить стелу памяти воинам-иркутянам, погибшим на этой территории во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Памятник, изготовленный в Тулунском районе, уже доставлен в Кировск, место на Аллее Славы, где он будет установлен, определено. После завершения организационных процедур монумент будет открыт.

Мемориал «Синявинские высоты» входит в число памятников Зеленого пояса Славы Ленинграда. В его составе – две большие аллеи с памятниками и мемориальными досками (на Аллее Славы – 64 мемориальных плиты с именами погибших героев), центральный памятник, площадка братских воинских захоронений, площадка памятников и памятных знаков и родник под горой.

Каждую весну и лето в окрестностях мемориала работают поисковые отряды – точное число воинов, погибших здесь, на Синявинских высотах, и до сих пор не найденных, неизвестно. Основная часть потерь – личный состав воинских частей и подразделений Волховского и Ленинградского фронтов.

СПРАВКА:

Синявинские высоты – возвышенность до 50 м над уровнем моря в Южном Приладожье южнее современного посёлка Синявино, опорный пункт обороны германских войск в годы войны. В районе высот в 1941-1944 годах велись жесточайшие бои во время битвы за Ленинград. Владение высотами позволяло контролировать обширную территорию шлиссельбургско-синявинского выступа от Ладожского озера на севере до реки Мга на юге, являвшуюся оптимальным местом для прорыва блокады.