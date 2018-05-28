|Общество
|29.05.2018
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На «Синявинских высотах» появится стела памяти погибшим в боях воинам-иркутянам
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Иркутск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На мемориале «Синявинские высоты» в Южном Приладожье в 2018 году планируется установить стелу памяти воинам-иркутянам, погибшим на этой территории во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Памятник, изготовленный в Тулунском районе, уже доставлен в Кировск, место на Аллее Славы, где он будет установлен, определено. После завершения организационных процедур монумент будет открыт.
Мемориал «Синявинские высоты» входит в число памятников Зеленого пояса Славы Ленинграда. В его составе – две большие аллеи с памятниками и мемориальными досками (на Аллее Славы – 64 мемориальных плиты с именами погибших героев), центральный памятник, площадка братских воинских захоронений, площадка памятников и памятных знаков и родник под горой.
Каждую весну и лето в окрестностях мемориала работают поисковые отряды – точное число воинов, погибших здесь, на Синявинских высотах, и до сих пор не найденных, неизвестно. Основная часть потерь – личный состав воинских частей и подразделений Волховского и Ленинградского фронтов.
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