На станции Иркутск-Сортировочный установили новый паровоз-памятник

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Паровоз серии Л «Победа» установили в музее под открытым небом у локомотивного депо Иркутск-Сортировочный в микрорайоне Ново-Ленино. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Новый памятник установили взамен паровозу серии П36 «Генерал», который около 30 лет простоял на постаменте и этой осенью отправлен на реконструкцию.

Операцию по демонтажу исторического паровоза и установке другого проводили 8,5 часов. В работах принимали участие сразу несколько подразделений Восточно-Сибирской железной дороги. К постаменту уложили около 400 метров пути от действующей ветки. Под сопровождением специалистов с помощью крана и тепловоза паровоз переместили в депо. Затем после проверки ходовой части и тормозной системы раритет отправился на ремонт в специализированное предприятие на станцию Троицкая Южно-Уральской железной дороги.

Примечательно, что паровоз серии П-36 один из немногих, сохранившихся в стране. После полного восстановления его планируют использовать для организации ретро-туров.

Необходимо отметить, что работы по замене паровоза на Восточно-Сибирской железной дороге проводятся в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.