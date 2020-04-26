|Общество
|25.04.2020
|
|
На утро 25 апреля количество зараженных коронавирусом в Иркутской области не изменилось
|
Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По данным оперативного штаба на утро 25 апреля, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области не изменилось – их по-прежнему 87.
Под наблюдением врачей остаются 58 граждан, 13 из которых госпитализированы из обсерваторов. Один человек был «транзитным», сейчас он проходит лечение в Забайкальском крае. Выздоровели и выписаны 25 заболевших, еще три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.