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Общество
25.04.2020

На утро 25 апреля количество зараженных коронавирусом в Иркутской области не изменилось

Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По данным оперативного штаба на утро 25 апреля, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области не изменилось – их по-прежнему 87.

Под наблюдением врачей остаются 58 граждан, 13 из которых госпитализированы из обсерваторов. Один человек был «транзитным», сейчас он проходит лечение в Забайкальском крае. Выздоровели и выписаны 25 заболевших, еще три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались.

  • Хроника событий, связанных с коронавирусом в Иркутске и областипо ссылке.

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