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20.12.2018

На вокзале «Иркутск-Пассажирский» появилась детская площадка

Москва, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский открылась игровая площадка для детей. Новый сервис расположен в зале ожидания на втором этаже вокзала, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Площадь детской зоны составляет более 60 квадратных метров, где размещены 5 игровых конструкций: горки, домики и лабиринты. На территории площадки уложено специализированное мягкое покрытие. Одновременно здесь могут находиться до 20 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

При выборе мест установки детских игровых площадок учитывались особые нюансы для комфортного нахождения маленьких посетителей в ожидании поезда – отсутствие сквозняков, возможность обзора с кресел зала ожидания, наличие видеонаблюдения.

Посещение детьми игровых зон бесплатное и возможно только в присутствии взрослых.

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