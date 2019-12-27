На ВСЖД юным пассажирам презентовали настольную игру, посвященную правилам поведения на железной дороге

Иркутская область, 29.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На Восточно-Сибирской железной дороге в детском вагоне пригородного электропоезда «Байкальская стрела» презентовали настольную игру для младших школьников, посвященную правилам поведения на магистрали.

Данная игра – проект учащихся Лицея № 36 ОАО «РЖД». Разработка иркутских лицеистов вошла в тройку победителей конкурса школьных проектов «Безопасность глазами детей», который железнодорожники проводили в 2019 году.

Сотрудники ВСЖД и Байкальской пригородной пассажирской компании подготовили несколько экземпляров настольной игры для детского вагона пригородного поезда, курсирующего по маршруту Иркутск-Пассажирский – Зима. Юные пассажиры смогут скоротать время в пути и при этом повторить правила поведения на железной дороге, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Необходимо отметить, что профилактической работе на железной дороге уделяется большое внимание. В этом году в границах ВСЖД уровень травмирования граждан снизился с 87 случаев в 2018 до 82 в 2019. Из них 11 детей (в 2018 году - 15), которые чаще всего попадают в беду из-за невнимательности взрослых. Подростки зачастую не придают значения правилам безопасности – переходят пути в наушниках, не снимают капюшон, устраивают игры в зоне повышенной опасности.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан быть максимально бдительными на объектах железнодорожного транспорта. Напоминайте своим родным, детям, знакомым об опасности нахождения вблизи стальной колеи и о необходимости соблюдения правил безопасности для сохранения жизни и здоровья.