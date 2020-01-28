|Общество
|28.01.2020
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На ВСЖД принимают меры по предупреждению распространения коронавируса
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Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На вокзалах приграничных дорог, в том числе – Восточно-Сибирской – проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия в связи с угрозой коронавируса.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, работники, контактирующие с пассажирами (кассиры, дежурные и другие), обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами, организована ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами.
Организованы инструктажи с работниками поездных бригад. Пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. При отправлении проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания.
«Российские железные дороги» работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора.