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29.12.2018

На ВСЖД стартовала профилактическая акция «Берегите детей»

Иркутская область, 29.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирская железная дорога 29 декабря присоединилась к оперативно-профилактической акции «Берегите детей».

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, она направлена на предупреждение детского травматизма, обеспечение личной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, а также профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Все новогодние праздничные дни, вплоть до 8 января сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте и железнодорожники будут проводить совместные рейды на вокзалах, станциях и перегонах. Для юных пассажиров организовываются поздравительные мероприятия, во время которых напомнят правила поведения на объектах железной дороги.

Одна из таких акций прошла 29 декабря в пригородных поездах. Дед Мороз и Снегурочка ходили по вагонам электричек и поздравляли всех пассажиров с наступающим Новым годом. Особое внимание сказочные персонажи уделяли детям и подросткам. Они провели для ребят конкурсы, а также напомнили юным пассажирам, что можно и чего нельзя делать на путях. Каждому участнику вручили подарки, среди которых была и памятка с правилами поведения на транспорте.

Железнодорожники и полицейские призывают родителей провести с детьми разъяснительную работу и обратить внимание на то, где они проводят свободное время.

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