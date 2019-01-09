На заливе Якоби в Крещение иркутяне позвонят в колокола на ледяной часовне

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Ледяной комплекс «Иркутская Иордань» начали строить на заливе Якоби, где 19 января устроят крещенские купания. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Безопасность людей во время купания будут обеспечивать сотудники МКУ «Безопасный город» и МЧС. Кроме того, в течение всего дня на заливе Якоби будет дежурить бригада скорой помощи. Для удобства горожан будет установлена палатка для переодевания, а МУП «Комбинат питания города Иркутска» организует бесплатный горячий чай.

– Купание в середине января в нашем сибирском климате – это своеобразный подвиг. И с каждым годом число иркутян, принимающих участие в мероприятии, растет, – подчеркнул настоятель храма Александра Невского протоиерей Марк. – Освещение воды в водоеме будет происходить 19 января, до этого доступ к ледяному комплексу будет закрыт. Напомню, что Роспотребнадзор не рекомендует набирать воду из открытых водоемов для питья, а только для окропления жилища, имущества или умывания. Для питья лучше использовать воду, набранную в храме.

В этом году прямо на «Иордани» можно будет зажечь свечу и поставить на ледяной подсвечник, а также позвонить в настоящие колокола на ледяной часовне, говорят в администрации Иркутска.

Кроме того, традиционно 19 января в праздник Богоявления от храма Александра Невского до залива Якоби пройдет Крестный ход. На берегу состоится молебен и освещение воды, после чего все желающие смогут окунуться в прорубь и набрать «крещенской воды». Организацию и проведение праздника обсудили на оргкомитете в администрации Свердловского округа города Иркутска. Мероприятия начнутся в 10.00 с Крестного хода и продлятся до 24.00. Для охраны общественного порядка будет задействовано более 250 сотрудников полиции и порядка 10 экипажей ГИБДД.