|Общество
|28.05.2018
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На западе и севере Иркутской области 29 мая испортится погода
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Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации Иркутского УГМС, 29 мая днем местами в западных и северных районах Иркутской области ожидается усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с, в течение суток дожди, грозы.
Кроме того, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 29 мая в северных и западных районах, 30-31 мая по области местами ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.
Жителям Приангарья напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности. Настоятельно рекомендуется ограничить посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Следует помнить о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории региона.
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