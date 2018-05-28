ТЕМЫ
Архив
< Май 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
28.05.2018

На западе и севере Иркутской области 29 мая испортится погода

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации Иркутского УГМС, 29 мая днем местами в западных и северных районах Иркутской области ожидается усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с, в течение суток дожди, грозы.

Кроме того, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 29 мая в северных и западных районах, 30-31 мая по области местами ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Жителям Приангарья напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности. Настоятельно рекомендуется ограничить посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Следует помнить о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории региона.

КООРДИНАТЫ:

  • Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить на Единый телефон доверия ГУ МЧС по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99. В случае возникновения чрезвычайной ситуации – звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске