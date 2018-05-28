На западе и севере Иркутской области 29 мая испортится погода

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По информации Иркутского УГМС, 29 мая днем местами в западных и северных районах Иркутской области ожидается усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с, в течение суток дожди, грозы.

Кроме того, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 29 мая в северных и западных районах, 30-31 мая по области местами ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

Жителям Приангарья напоминают о необходимости соблюдения мер личной безопасности. Настоятельно рекомендуется ограничить посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Следует помнить о недопустимости палов сухой травы и сжигания мусора в условиях особого противопожарного режима, действующего на территории региона.

КООРДИНАТЫ:

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить на Единый телефон доверия ГУ МЧС по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99. В случае возникновения чрезвычайной ситуации – звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101.