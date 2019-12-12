|Общество
|13.12.2019
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На заседании Общественной палаты Иркутска избраны заместители председателя
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Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании Общественной палаты Иркутска избраны заместители председателя, а также сформированы рабочие комиссии. Решением представителей Общественной палаты на должности заместителей назначены Виктор Кузеванов, Станислав Гольдфарб, Андрей Хоменко, Гайдар Гайдаров и Диана Салацкая.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, также в ходе заседания сформированы комиссии Общественной палаты:
Кроме того, Общественная палата Иркутска утвердила перечень проектов по «Народным инициативам» на 2020 год. В рамках заседания начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела напомнила, что в областном центре подведены итоги голосования по этому проекту. Оно проходило очно во всех округах, а также онлайн на сайте администрации города с 12 по 15 ноября 2019 года. В нем приняли участие жители Иркутска старше 14 лет, было заполнено более 38500 бюллетеней. Из 89 инициатив по итогам голосования победили 17 проектов.
Напомним, что лидерами голосования стали:
В Октябрьском округе – обустройство сквера в районе дома №314 на улице Байкальской; ремонт многофункциональной спортивной площадки средней школы №16 на улице Зверева, 16; благоустройство Солнечного Бульвара от ул. Байкальской, 320/2 до дома 330А; оснащение звуковым и осветительным оборудованием школы №26; обустройство сквера в районе дома №100 на улице Пискунова, а также обустройство сквера на пересечении улиц Пискунова и Красноярской.
В Правобережном округе – обустройство универсальной спортивной площадки на территории лицея-интерната №1; устройство спортивной площадки в микрорайоне Падь Грязнуха; благоустройство территории в районе домов №1, 3, 3А на улице Чехова и №4 на улице Володарского, а также строительство зоны отдыха с устройством спортивной и детской площадок в микрорайоне Лесной на улице Дорогомиловской, 92-94.
В Свердловском округе – установка многофункциональной спортивной и детской площадки в районе дома №162 микрорайона Ершовский; сквер «Молния» – создание зеленого оазиса на улице Помяловского, 28; «Сквер 75-летия Победы» – озеленение и благоустройство территории внутри жилой застройки на бульваре Рябикова, 2Б; а также обустройство стелы при въезде в микрорайон Первомайский в районе дома 2/2 на улице Вампилова.
В Ленинском округе – благоустройство сквера между домами №212 на улице Баумана и №257 на улице Севастопольской; первый этап благоустройства парка «Комсомольский»; благоустройство сквера в районе домов №227 и 229 на улице Розы Люксембург.