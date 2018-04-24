На «Земского фельдшера» в 2018 году предложили выделить «хотя бы 10 миллионов рублей»

Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - На программу «Земский фельдшер» предлагают заложить 10 млн рублей в бюджете Иркутской области на 2018 года. Об этом заявил вице-спикер ЗС Андрей Лабыгин 25 апреля во время секции по социальной политике на съезде депутатов дум муниципалитетов Иркутской области. Этот вопрос предложено включить в резолюцию съезда, если он будет поддержан участниками других секций.

Представитель думы Усть-Удинского района Ольга Черных заявила, что в её районе сейчас есть два готовых ФАПа, но там некому работать. Между тем, по словам замминистра здравоохранения региона Галины Синьковой, программа «Земский фельдшер» в министерстве всё ещё разрабатывается. Стоит отметить, что о необходимости её создать заговорили ещё в 2016 году.

– Я напомню, мы эту программу заявляли по итогам достаточно эффективной реализации программы «Земский доктор». Но чтобы не уравнивать врачей и фельдшеров, вместо 1 млн рублей последним предлагалось выплачивать от 500 тысяч в южных территориях до 750 тысяч рублей в северных при условии работы на одном месте не менее пяти лет, – рассказал Андрей Лабыгин. – Кстати, если министерство здравоохранения не торопится, то мы силами Законодательного собрания готовы заняться реализацией этой программы.

Он обратился к присутствующим на сессии представителям правительства Иркутской области, предложив предусмотреть в бюджете региона «хотя бы 10 млн рублей – если округлять, этого должно хватить на привлечение в отдаленные территории 20 фельдшеров».

Вопрос нашел широкий отклик среди депутатов местных дум Иркутской области. Напомним, Телеинформ уже писал о том, что из 21 одного нового ФАПа на начало 2018 года почти все были закрыты. В большинстве из них были выявлены недочёты, но в некоторых действительно просто некому было работать.