Началась экспертиза проектных заявок на конкурс «Территория РУСАЛа»

Москва, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, начал экспертизу грантовых заявок, поданных на конкурс проектов социальной программы «Территория РУСАЛа». Лучшие инициативы получат от компании финансовую поддержку до 50 млн рублей.

Экспертиза проектов предусматривает несколько этапов. На сайте grants.fcsp.ru уже стартовало открытое онлайн-голосование, которое продлится до 10 января. Все желающие могут ознакомиться с проектами и проголосовать за наиболее актуальный и полезный из них.

Итоговый рейтинг проектов составляется с учетом двух показателей: результатов онлайн-голосования жителей и оценок Экспертного совета. Экспертиза проектов проходит с участием представителей промплощадок, а также независимых экспертов в сфере территориального развития и комфортной городской среды.

При подведении итогов конкурса будут учтены результаты всех этапов экспертизы. Победители конкурса станут известны в конце января 2020 года.

«В этом году 26 проектов из 11 городов претендуют на финансовую поддержку компании РУСАЛ на общую сумму более 500 млн рублей. Мы стремимся создать комфортные и современные условия жизни в городах присутствия компании. Поэтому очень важно, чтобы горожане приняли активное участие в выборе наиболее значимых проектов развития городской инфраструктуры», – отметил Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

СПРАВКА:

«Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий, которая предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений городов присутствия компании. Основные принципы программы: партнерство, открытость, устойчивость и равенство прав претендентов на получение финансирования.

– программа социально-экономического развития территорий, которая предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений городов присутствия компании. Основные принципы программы: партнерство, открытость, устойчивость и равенство прав претендентов на получение финансирования. В 2020 году конкурс приурочен к 20-летию компании РУСАЛ и 10-летию социальной программы «Территория РУСАЛа».

Организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.fcsp.ru .