Нагрудные знаки к Почетным грамотам ЗС Приангарья вручены еще 29 жителям области

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель регионального парламента Сергей Брилка 10 августа вручил нагрудные знаки к Почетной грамоте Законодательного собрания Иркутской области. В этот день их получили 28 человек – врачи, общественные деятели, работники прокуратуры и образовательных учреждений и другие.

Как отмечают в пресс-службе ЗС, все они внесли значительный вклад в свою профессиональную отрасль, принимали активное участие в общественной жизни Приангарья.

Нагрудный знак и его лацканный вариант получили такие известные в области люди, как председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий Владимир Кобзарь, ректор Иркутского государственного института усовершенствования врачей Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Владимир Шпрах, Восточно-Сибирский транспортный прокурор Анатолий Мерзляков, руководитель Дома детского творчества № 2, член Совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» Ольга Столяревская, заведующая стоматологическим отделением, врач-стоматолог-терапевт стоматологического отделения Иркутская городская клиническая больница № 9 Светлана Газукина, руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области Екатерина Протасова, заместитель главврача областной детской клинической больницы Наталья Руденко, врач анестезиолог-реаниматолог Иркутского центра хирургии и травматологии Георгий Спасов и другие заслуженные жители области.

Сергей Брилка поблагодарил участников церемонии за вклад в развитие области:

– Это основная цель Законодательного собрания – вместе с вами, неравнодушными гражданами, вместе правительством, улучшать положение дел в Иркутской области. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваши дела, успехов, здоровья, благополучия.

За плодотворную совместную работу спикера поблагодарила Екатерина Протасова. Ветеран из Братска Валентин Горчаков выразил признательность Законодательному собранию области в лице спикера за решение о разработке нагрудных знаков к Почетной грамоте. Он также поздравил с трибуны всех представителей строительной отрасли с грядущим профессиональным праздником.

Напомним, Почетную грамоту Законодательного собрания учредили в Иркутской области в 2006 году. Ее получили более восьмисот жителей региона. Награда дает право на получение звания «Ветеран труда Иркутской области».