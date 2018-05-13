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14.05.2018

Нагрудный знак для отмеченных Почетной грамотой ЗС Приангарья получит около 700 человек

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Нагрудные знаки будут вручены тем, кто был удостоен Почетной грамоты Законодательного собрания Иркутской области за все время существования этой региональной награды.

Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Напомним, поправка об учреждении такого нагрудного знака была внесена весной этого года в закон «О наградах и почетных званиях Иркутской области» по инициативе группы депутатов во главе с председателем областного парламента Сергеем Брилкой. Согласно утвержденным изменениям, теперь гражданину, награжденному Почетной грамотой Законодательного собрания, будет также вручаться нагрудный знак и его лацканный вариант – фрачный значок. В областном парламенте решили, что такого знака достойны не только будущие лауреаты, но и те, кто уже отмечен грамотой.

«Почетной грамотой Законодательного собрания отмечаются граждане за успехи в решении вопросов социально-экономического и культурного развития Иркутской области, за активную общественно-политическую деятельность, – сказал Сергей Брилка. – Грамоты вручаются с 2006-го года, всего их получили около 700 человек. Мы посчитали необходимым вручить нагрудный знак всем этим людям, оставившим заметный след в истории Приангарья».

Среди отмеченных почетной грамотой областного парламента – представители самых разных профессий, в том числе, врачи и учителя, инженеры и деятели науки, юристы и представители промышленных предприятий. Все они – жители разных территорий Приангарья. Вручение нагрудных знаков будет проходить поэтапно, планируется, что первая церемония состоится до конца мая.

Сейчас в Законодательном собрании проводится работа по уточнению списков награжденных – по прошествии времени у многих изменились должности и контакты. Для уточнения информации награжденных просят обращаться в аппарат областного парламента по телефону: 8(3952) 28-67-62.

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