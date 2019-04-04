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05.04.2019

Налоговики рассказали, как упростить процедуру постановки на учет

Тверь, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - У налогоплательщиков – физических лиц возникает необходимость сообщить свой ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или предъявить свидетельство о постановке на учет по месту требования. В рамках развития электронных сервисов посещение инспекции для получения свидетельства можно сократить до одного раза, напоминает Межрайонная ИФНС №10 по Тверской области, сообщает «Афанасий-Бизнес».

На сайте nalog.ru можно заполнить заявление о постановке на учет в электронном виде с использованием сервиса «Подача физическим лицом заявления о постановке на учет».

На адрес электронной почты, указанный в заявке, будет направлено информационное сообщение о времени обращения в налоговый орган и регистрационном номере заявки. При обращении в налоговый орган при себе необходимо иметь паспорт. В случае смены фамилии или имени – паспорт и свидетельство об изменении фамилии (имени). Для детей, не достигших 14-летнего возраста – свидетельство о рождении. В случае утери свидетельства можно подать заявление о выдаче дубликата, в этом случае при себе необходимо иметь квитанцию об оплате госпошлины.

Если вы обратитесь в налоговый орган после окончания периода, указанного в информационном сообщении, в рамках данной услуги свидетельство о постановке на учет выдано не будет. В этом случае можно повторно заполнить заявление на сайте и обратиться в любой налоговый орган, заполнить там новое заявление о постановке на учет. Процедура постановки на учет займет пять рабочих дней.

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