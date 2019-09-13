|Общество
|14.09.2019
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Народных мастеров года определили в Приангарье
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Иркутская область, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги конкурса «Народный мастер Иркутской области» подведены в регионе. Организатором творческого состязания является министерство культуры и архивов Иркутской области.
Лучшими умельцами в этом году стали представители пяти муниципальных образований, сообщает пресс-служба губернатора.
Дмитрий Колесников из села Хомутово Иркутского района более 16 лет занимается резьбой по дереву и берёсте, дизайном и изготовлением деревянной мебели и фигур.
Татьяна Долганина из города Тулуна – мастер по художественной обработке шерсти. Из этого материала создаёт коллекции авторских кукол.
Екатерина Осипова из посёлка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района плетет гобелены из конского волоса. Этот вид декоративно-прикладного искусства является культурным достоянием бурятского народа.
Активная участница проектов Фонда президентских грантов Марианна Яроменко владеет техникой росписи «батик», валяния из шерсти, изготовления тряпичной куклы и грунтовой игрушки. Свои знания мастерица передает взрослым и детям в учреждениях культуры Черемховского района.
Валентина Щенова из Иркутска владеет художественной вышивкой и создает русские традиционные костюмы, среди которых сарафанный комплекс Вологодской губернии, покосные рубахи Архангельской губернии, черные передники сибирских регионов.
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