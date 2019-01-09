|Общество
|07.01.2019
|
|
Народный артист Иван Бортник скончался 5 января
|
Москва, 7.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Москве на 80-м году жизни скончался народный артист России Иван Бортник, сообщают «
По информации директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой, прощание с артистом пройдет 8 января в этом же театре, где он служил с 1967 года. По предварительным данным, которые озвучили вдове Татьяне Борзых врачи, Иван Бортник умер от тромба.
За свою творческую карьеру известный актер сыграл десятки ролей в кино, в частности, в таких фильмах как «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Зеркало для героя», Иван да Марья».
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
Тэги: