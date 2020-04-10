|Общество
|12.04.2020
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Наталия Ледяева: коронавирус может повторно активироваться в организме переболевшего
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Иркутская область, 12.04.20 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области несколько человек, переболевших коронавирусом, готовятся к выписке.
Об этом депутатам Законодательного собрания Иркутской области сообщила министр здравоохранения региона Наталия Ледяева. При этом она отметила, что все переболевшие будут поставлены на диспансерный учет. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция спустя некоторое время может вновь активироваться в их организме.
Напомним, выписка переболевших коронавирусом возможна только после нескольких отрицательных тестов на наличие в организме человека COVID-19.