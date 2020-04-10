Наталия Ледяева: коронавирус может повторно активироваться в организме переболевшего

Иркутская область, 12.04.20 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области несколько человек, переболевших коронавирусом, готовятся к выписке.

Об этом депутатам Законодательного собрания Иркутской области сообщила министр здравоохранения региона Наталия Ледяева. При этом она отметила, что все переболевшие будут поставлены на диспансерный учет. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция спустя некоторое время может вновь активироваться в их организме.

Напомним, выписка переболевших коронавирусом возможна только после нескольких отрицательных тестов на наличие в организме человека COVID-19.