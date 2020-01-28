Наталия Ледяева: на территории РФ случаев заражения коронавирусом не выявлено

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Как на территории Иркутской области, так и в целом по России не выявлено ни одного случая заражения коронавирсной инфекцией.

Об этом на сессии Законодательного собрания региона 29 января сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева. Она отметила, что 24 января прибывший в Иркутск гражданин Китая был госпитализирован с подозрением на это заболевание. После этого был проведен медицинский осмотр всех обитателей общежития БГУ, где проживают 319 студентов из КНР – с ними мог контактировать больной. У пятерых была обнаружена температура. Также в общежитии был оставлен медицинский пост до 23.00 25 января, пока из Новосибирска не пришли результаты анализов заболевшего гражданина Китая, показавшие, что у него не коронавирус, а один из штаммов гриппа.

Из пяти госпитализированных студентов у двоих был также обнаружен грипп, у троих – ОРВИ.

Также Наталия Ледяева рассказала об острой нехватке мест в инфекционной больнице Иркутска на случай вспышки инфекции, когда больных требуется размещать в отдельных боксах. Она подчеркнула необходимость строительства отдельного инфекционного блока на 150 мест.

Также она прокомментировала вопросы депутатов по ситуации с закрытой инфекционной больницей в Ангарске. По словам главы ведомства, под строительство нового здания уже выделена земля, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.