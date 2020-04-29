Наталья Протопопова: в Иркутской области насчитывается более 50 очагов COVID-19

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области зарегистрировано более 50 очагов распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом 28 апреля в ходе селектора с родовспомогательными учреждениями Приангарья сообщила главный акушер-гинеколог региона Наталья Протопопова.

– Это уже не только завозные случаи, но и внутренние очаги. Инфекция уже распространяется внутри региона. Самое главное, на чем мы должны делать акцент, – это работа с беременными. Мы должны быть готовы к тому, что у них обнаружится коронавирусная инфекция, протекающая бессимптомно. Я не исключаю, что мы найдем таких пациенток, – отметила она.

Вместе с тем, пояснила Наталья Протопопова, если беременная женщина отказывается сдавать анализ на COVID-19, никто не вправе ее заставлять, поскольку это не обязательная процедура. В карте пациентки это должно быть зафиксировано. Однако беременную следует мягко убедить в необходимости сдать анализ, акцентируя внимание на том, что это делается для безопасности ее будущего ребенка.

Между тем, напомним, по состоянию на 29 апреля в Иркутской области зарегистрировано 114 случаев заражения COVID-19.