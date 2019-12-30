Иркутская область, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Наводнение в Приангарье и лесные пожары в Сибири вошли в топ самых заметных событий 2019 года в России. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

Возглавляют ТОП-20 президентские выборы на Украине и победа Владимира Зеленского во втором туре. На втором месте – обострение отношений между Россией и Грузией после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию. Замыкает тройку лидеров катастрофа самолета SSJ100 компании «Аэрофлот» в «Шереметьево».

Наводнение в Иркутской области занимает 11 строчку ТОП-20. Лесные пожары в Сибири – на 13 месте. Горящий лес стал чуть менее заметным для россиян, чем дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, оно на 12 месте.

Также в список попали Единый день голосования, события в Сирии, массовые протесты в Венесуэле, аварийная посадка «кукурузника» «Уральских авиалиний» в кукурузном поле, выборы в Мосгордуму, арест и освобождение Ивана Голунова и другие.