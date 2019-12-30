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31.12.2019

Наводнение в Приангарье и лесные пожары в Сибири вошли в топ самых заметных событий 2019 года в России

Иркутская область, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Наводнение в Приангарье и лесные пожары в Сибири вошли в топ самых заметных событий 2019 года в России. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

Возглавляют ТОП-20 президентские выборы на Украине и победа Владимира Зеленского во втором туре. На втором месте – обострение отношений между Россией и Грузией после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию. Замыкает тройку лидеров катастрофа самолета SSJ100  компании «Аэрофлот» в «Шереметьево».

Наводнение в Иркутской области занимает 11 строчку ТОП-20. Лесные пожары в Сибири – на 13 месте. Горящий лес стал чуть менее заметным для россиян, чем дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, оно на 12 месте.

Также в список попали Единый день голосования, события в Сирии, массовые протесты в Венесуэле, аварийная посадка «кукурузника» «Уральских авиалиний» в кукурузном поле, выборы в Мосгордуму, арест и освобождение Ивана Голунова и другие.

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Названа сумма инвестиций в крымскую игорную зону30.12.2019
2019-12-30-06-14-48
Крым, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Посетив онлайн-казино, многие теряются и не понимают как начать игру. Однако, для этого достаточно просто зарегистрироваться. При этом обязательно нужно вводить персональные данные, так как администрация вправе заблокировать подозрительные счета, в которых найдены неточности. Чтобы играть бесплатно можно и вовсе не вводить личные данные, а выбрать демо-версию понравившейся игры.
СМИ: бывший вице-мэр Иркутска выживает пенсионерку из дома30.12.2019
2019-12-30-05-19-29
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пожилую иркутянку пытаются выселить из деревянного дома в центре Иркутска по улице Карла Либкнехта, об этом сообщают «Аргументы недели».
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2019-12-27-10-40-53
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В Иркутске в 2020 году проведут полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»27.12.2019
Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – пройдут с февраля по апрель 2020 года в Иркутске, Салехарде, Самаре, Уфе, Пятигорске, Сочи, Ялте и Калининграде. Еще один полуфинал пройдет в одном из городов Московской области.
Сергей Сокол наградил самых активных школьников на Новогоднем балу в Куйтунском районе27.12.2019
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Муниципальные службы Иркутска будут работать в режиме повышенной готовности до окончания праздников27.12.2019
Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске муниципальные службы будут работать в режиме повышенной готовности до окончания праздников.
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Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил с Днем спасателя Российской Федерации сотрудников МКУ «Безопасный город».
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Медицина высоких технологий: что корейский Инчхон может предложить иркутянам?27.12.2019
2019-12-27-05-28-45
Инчхон, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Передовые разработки, высокотехнологичная помощь, специалисты экстра-класса – первое, что приходит в голову, когда задумываешься о медицинском туризме в Южной Корее. Что иркутянам, которым нужно поправить здоровье, может предложить третий по численности населения город страны – Инчхон – в материале Телеинформа.
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Сфера деревообработки: специализированная выставка в столице РФ, информация о фасадных лаках 27.12.2019
Российская Федерация, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В начале этого месяца в столице РФ проходила выставка оборудования и технологий для деревообработки и производства мебели. В рамках деловой программы Woodex прошло много мероприятий: круглых столов и конференций. Поднимались на международной выставке разные вопросы, касающиеся данной сферы. Например, по инновациям в красках, герметиках и лаках для дерева.
Официальные сайты казино предоставляют высококачественные слоты27.12.2019
2019-12-27-03-13-28
Интернет, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Немаловажную роль играет выбор казино, где можно с пользой провести время. Одним из лучших стал клуб Вулкан https://slot-vulkan.net. Многие любители азартных игр надеются разбогатеть сорвав большой куш, развлекаясь в казино. Однако это не так просто и везёт далеко не всем. Виртуальные заведения в большей степени привлекают пользователей, благодаря своим преимуществам.
Игорь Кобзев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС Приангарья с Днем спасателя27.12.2019
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поздравил представителей МЧС с Днем спасателя.
В Ангарске определились с местами запуска новогодних салютов27.12.2019
Ангарск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске определены места, рекомендованные для запуска фейерверков в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.
Астрологи назвали «главных неудачников» 2020 года27.12.2019
Интернет, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Людей, рожденных под знаками Скорпиона, Овна, Стрельца и Рака, будут преследовать неудачи и разочарования в наступающем году. Такого мнения придерживаются астрологи, говорится в публикации, размещенной в отечественной блогосфере. Об этом сообщают argumenti.ru.
Оборудование кардиоцентра Иркутской областной больницы модернизируют в начале 2020 года26.12.2019
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскую областную больницу в начале 2020 года планируется оснасить медоборудованием на 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Иркутской области в 2020 году планируют перевести Систему-112 на постоянную работу26.12.2019
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - МЧС России выдало положительное заключение о готовности Системы-112 Иркутской области к переводу с опытной эксплуатации в постоянную. До конца марта 2020 года в Минюсте России приказ Минкомсвязи о вводе Системы 112 в постоянную эксплуатацию будет зарегистрирован. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Началась экспертиза проектных заявок на конкурс «Территория РУСАЛа»26.12.2019
Москва, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, начал экспертизу грантовых заявок, поданных на конкурс проектов социальной программы «Территория РУСАЛа». Лучшие инициативы получат от компании финансовую поддержку до 50 млн рублей.
Что такое бирюзовая организация? 26.12.2019
Российская Федерация, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В последние годы много разговоров среди управленцев об идее и принципах бирюзовой компании, как способе создать бизнес будущего. В такой организации человек не будет ощущать себя мелким винтиком в механизме, а начнет чувствовать свою значимость. Во главе миссии компании будет стоять не жажда наживы, а общечеловеческие ценности.
«Помогать просто»: РУСАЛ поддержит социальные проекты Иркутской области и Красноярского края26.12.2019
2019-12-26-05-09-41
Иркутская область, Красноярский край, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проекты-победители ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также проведение образовательных мероприятий для волонтеров.
Сальмонеллу обнаружили в курятине СПК «Окинский»26.12.2019
2019-12-26-02-58-04
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Возбудителя сальмонеллёза обнаружили инспекторы управления Роспотребнадзора по Иркутской области в пробах из цеха по убою птицы и переработке мяса СПК «Окинский». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Рынок Форекс: Работа брокера Adamant Finance 25.12.2019
----adamant-finance-
Интернет, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Возникновение большого количества различных брокерских организаций обуславливается возрастающей популярностью рынка Форекс. Многие участники торговли находят для себя здесь дополнительный заработок, а многие остаются навсегда и прибыль от проведенных сделок становится своего рода заработком. Однако, успех торговли во многом зависит от брокерской организации, с которой трейдер заключает договор. Сложность заключается именно в выборе надежного брокера с комфортными условиями для торговли.
От светодиодной елки до ватных ретро-игрушек – все об иркутском рынке новогодних атрибутов25.12.2019
2019-12-25-09-00-59
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главный признак иркутского предновогодья – обилие такого сезонного товара, как елки, украшения для них, гирлянды, новогодний декор для дома, хлопушки и так далее. Во сколько иркутянам обойдется покупка елки, где и почем можно приобрести украшения для нее – все это в тексте Телеинформа.
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