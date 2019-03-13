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12.03.2019

Навруз отметят в Иркутске 16 марта

Иркутск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Международный праздник весны Навруз отметят в Иркутске 16 марта на площади возле дворца «Труд». Об этом сообщают в пресс-службе главы региона.

Организаторы праздника – управление губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям совместно с национально-культурными центрами.

– Праздник включает в себя концертную программу, дегустацию национальной кухни, мастер-классы по приготовлению плова,  ярмарку-выставку изделий декоративно-прикладного творчества, показательные выступления по национальным видам спорта, а также интерактивную развлекательную программу для всех гостей праздника, – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 13.00.

Навруз отмечают многие народы мира. Праздник символизирует наступление нового года, которое знаменует приход весны и обновление природы.

Напомним, в Ангарске 24 марта в честь праздника весны Навруз приготовят 300 килограммов плова. Во время празднования традиционно организуют фотогалерею, выставку национальной одежды и музыкальных инструментов, а также концертную программу. В конце праздника всех ждет хоровод дружбы на центральной площади.

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