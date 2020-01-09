Назван ТОП-10 популярных российских городов для летнего отдыха

Тверь, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители России и гости страны уже начали планировать свой летний отпуск. В наступившем 2020 году, по данным сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, как всегда будут популярны известные здравницы и города с историей. В Тверской области неизменный интерес у туристов вызывают красоты Селигерского края, пишет «Афанасий бизнес» .

В ТОП-10 самых популярных городов для летнего отдыха, по данным на 3 января 2020 года, вошли Санкт-Петербург, Симферополь, Кисловодск, Суздаль, Таганрог, Петрозаводск, Осташков, Зеленоградск, Калининград и Казань.

Любопытно, что самый недорогой отдых ждет туристов в Калининграде (всего 1,1 тысячи рублей в сутки), а самый дорогой в Суздале (12,7 тысячи рублей в сутки). Осташков находится в середине списка: сутки отпуска здесь обойдутся отдыхающим в 3428,6 рублей.

Срок, на которой будущие отпускники бронируют отели, квартиры и дома, зависит от цен и привлекательности маршрутов. Так, в Симферополь и Суздаль туристы планируют приехать на 1-1,5 суток, в Казань и Санкт-Петербург – на неделю, в Таганрог и Калининград – на 9,5-10 дней, а дольше всего намерены пробыть на берегу Балтийского моря в Зеленоградске (3800 рублей / 13 ночей) и на Селигере в Осташкове (3428,6 рублей / 14 ночей).

Напомним также, что, судя по данным о брони жилья в Рождественские праздники, одним из самых популярных городов России на новогодних каникулах стала Тверь – здесь туристы готовы провести 4 дня.