Названы сроки начала особого противопожарного режима в Иркутской области

Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Особый противопожарный режим на юге Иркутской области планируется ввести 10 апреля, на севере – 1 мая. Об этом 2 апреля на коллегии ГУ МЧС по Иркутской области сообщил глава ведомства Валентин Нелюбов.

Сроки приняты в соответствии с многолетними метеорологическими наблюдениями. Пожароопасный сезон в Иркутской области традиционно возникает в первой половине апреля, когда сходит снег. Наиболее опасный период ­– апрель-май, когда устанавливается сухая и ветреная погода. Именно на эти месяцы, говорит Валентин Нелюбов, приходится около 50% от общего числа пожаров, которые происходят за год. В этот период выгорает около 300 строений – это фактически небольшая деревня. Между тем, напомним, в Иркутской области случалось и такое, что выгорали целые поселения. Весной 2017 года так прекратила существование деревня Бубновка Киренского района. Без жилья в тот же год остались несколько десятков человек в Иркутском, Тайшетском, Аларском, Заларинском, Зиминском, Чунском районах и Черемхово.

В подавляющем числе причиной возгораний становится человеческий фактор. Вместе с тем, отметил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков, различные запреты, связанные с соблюдением правил пожарной безопасности, привели к снижению числа возгораний и повышению общей культуры жителей в этом плане.

Напомним, в марте в Иркутской области проходили командно-штабные учения для практической отработки действий территориальных систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при угрозе природного пожара населённым пунктам. В ходе учений проверили взаимодействие всех уровней управления и реагирования, реальность планов действий руководства муниципальных образований и их эффективность. Кроме того, с начала марта в регионе стартовали профилактические отжиги сухой травы.