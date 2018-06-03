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04.06.2018

Недалеко от Усть-Кута спасли медвежонка

Усть-Кут, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте 3 июня в пожарную часть привезли медвежонка. Зверь бросился под колёса водителя, который ехал по дороге, сообщает на странице ГУ МЧС по Иркутской области в соцсети «Инстаграм».

Пожарные накормили медвежонка и отвезли на то место, где его подобрали. Двое спасателей, которые знают эту местность, отнесли детёныша в тайгу, а через несколько минут его нашла мама-медведь.

Сегодня днём в пожарную часть города Усть-Кута мужчина привёз медвежонка, и пояснил, что ехал по дороге и зверёныш бросился ему под колеса! Он его подобрал и привёз спасателям, так как не знал куда его везти! Пожарные накормили медвежонка и отвезли на то место где его подобрали!! Двое спасателей, которые знают эту местность , отнесли малыша в тайгу! Через несколько минут его нашла мама-медведь! Надеемся приключения для него закончились хорошо! #устькут #медвежонок #спасениеживотных #пожарные #мчс #мчсроссии #mchs #mchsbands #firefighter #irkutsk

Публикация от ГУ МЧС по Иркутской области (@irk38mchs)

Напомним, в прошлом году в Усть-Илимске водитель покормил диких медвежат булочками. По словам специалистов, выход зверей к людям – аномальное явление, продиктованное, как правило, нарушением среды обитания, когда зверей, например, могли согнать с места пожары или вырубки.

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