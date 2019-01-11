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12.01.2019

Некоторые иркутские топонимы поменяли на фейковые в гугл-картах

Иркутск, 12.01.18 (ИА «Телеинформ»), - На гугл-картах некоторые топонимы Иркутска заменили на несуществующие. Судя по отзывам пользователей системы, это начало происходить около недели назад.

Очевидной логики в переменах названий не прослеживается. Они коснулись разных районов и объектов города. Так, школе №12 во Втором Иркутске неизвестные переименовали в школу Флекса № 12 им. Рикардо Милоса и Вадима Чавкина, а самолет Як-28 у ИАЗа – в памятник Летящий самолётик. Парк Комсомольский стал парком Рюкочки.

В центре Иркутска памятник Афанасию Белобородову превратился в бюст генерала Цепелли, кафедральный собор Богоявления – в собор Св. Рюкочки, памятник Памятник Трусу, Балбесу, Бывалому и Леониду Гайдаю – в Рюко Матой.

Также на карте Иркутска появился институт Флекса вместо Института систем химии им. А.Е. Фаворского СО РАН, «Памятник Брандо. Д. Д.», колледж бизнеса и права им. Джорно Джованны, Дом спидвагоновских вёсел (усадьба Сукачёва), памятник Иркутянам, погибшим в очереди в Багиру (Памятник иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга), «Памятник Рюкочке и другим вайфу» (Памятник жёнам декабристов), роща им. Рудольфа Штрохайма (роща «Звёздочка»).

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