Немного о событиях игорного бизнеса и casino Spin City: здесь даже дизайн работает на игровые автоматы

Интернет, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Многие онлайн-казино славятся ярким и взрывным дизайном, который, к сожалению, нередко исполнен в достаточно однообразном и скучном стиле. Сейчас, чтобы привлечь потенциального клиента, мало просто «говорящих» заголовков и красочных картинок – нужно что-то запоминающееся, что-то способное ещё надолго остаться в мыслях каждого игрока, посетившего это заведение.

И в этом плане игровое казино Spin City не ищет себе конкурентов – среди других площадок для гемблинга сложно будет найти что-то с таким же уровнем проработки дизайна интерфейса. То же самое можно сказать и об удобстве сайта: все рубрики располагаются там, где им и место, лишняя информация прячется под плашкой, да и безграничный список слотов не мешает просмотру портала – в общем, всё крайне комфортно и практично.

Игровые автоматы на любой вкус

Кстати, с полным набором слотов можно легко ознакомиться по ссылке: www.casino-spin-city.com/casino/type/slot – для удобства, которое никогда не бывает лишним, сайт сам отмечает популярные и новые проекты. В своём игровом зале казино собрало огромное количество игровых автоматов, интересных как своей разнообразной тематикой, так и продуманным игровым процессом. Игровые автоматы Spin City включают в себя специальный список рекомендованных проектов, к примеру:

Tut’s Twister;

Berryburst;

Hanzo’s Dojo;

Eastern Emeralds.

Информацию об остальных особенностях casino Spin City можно найти на официальном сайте по ссылкам выше.

Betsoft Gaming расширяет границы

А теперь немного о новостях казино. Знаменитая компания Betsoft Gaming, в связи с выходом на новые Европейские рынки, решила найти себе новых союзников: разработчики программного обеспечения подписали договор с оператором Mostbet.

Условия договора заключаются в том, что Mostbet начнёт использовать полный список слот-игр Betsoft, включая новый контент и проекты серии Slots3TM.

По мнению директора по маркетингу Betsoft Gaming Аннамарии Анастасии, такое сотрудничество может быть очень выгодным для самой Mostbet, ведь Betsoft имеет огромный опыт работы на рынках Восточной Европы и обладает крупной библиотекой «высококачественных игр». Для разработчиков программного обеспечения такая сделка далеко не первая: в прошлом месяце они уже начинали партнёрские отношения с оператором Jackpot Fortune.