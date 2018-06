Необычные истории о туристах: от дорогой забывчивости до неосознанного вандализма

Российская Федерация, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Отдых за границей – это всегда большое событие. Путешествия приносят много разнообразных впечатлений, неожиданных встреч, необычных ситуаций, а порой заставляют совершить какой-то удивительный или даже необдуманный поступок. Новостные ленты переполнены подобными туристическими рассказами. Здесь, к примеру: http://tourweek.ru/news/ - можно с лёгкостью найти новости туризма и реальные истории реальных людей, которые ещё надолго запомнят своё путешествие. О таких неординарных случаях мы и хотим вам рассказать. О своей забывчивости чуть не пожалел турист из Дубая, который оставил без присмотра сумку со 118 тысячами долларов. Инцидент произошёл в кофейне «Старбакс», которая располагается в торгово-развлекательном центре Дубая Mall of the Emirates. Сумку с внушительной суммой денег нашёл сотрудник заведения и тут же передал её полиции. Позже за столь ответственный и честный поступок мужчина получил почётную грамоту от начальства. А вот британскому туристу повезло меньше: его избили за политическую татуировку. Однажды Пол Фаррелл, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вытатуировал у себя на лбу китайскими иероглифами название острова Тайвань и его флаг на подбородке. Казалось бы, безобидный поступок! Но именно он привёл к печальным последствиям. Фаррелл отдыхал в одном из пабов Камбоджи, где его заметили несколько китайцев, которым очень не понравилась татуировка мужчины. Один из них крикнул, что Тайвань – это Китай, крик перешёл в ругань, а ругань в жестокую драку. Китайцы избивали бедного туриста и закидывали его стульями до тех пор, пока тот не решился повторить их утверждение: "Тайвань – это Китай". Нелепая стычка для Фаррелла обернулась разбитой губой, рассечённой бровью и двумя выбитыми зубами. Позже британец признался, что он собрался удалить злополучные татуировки. Туристы одного из национальных парков США по своему незнанию уничтожают древние окаменелости динозавров. Национальный парк Red Fleet State Park в некотором роде подвергается актам неосознанного вандализма: посетители выбрасывают в озеро Юта окаменелости динозавров, которые насчитывают уже более 200 миллионов лет, путая археологические ценности с обычной галькой. Много лет назад ныне вымершие животные оставили на скалах целую коллекцию следов, которая стала одним из главных достояний национального парка. Но туристы нередко выбрасывают отколотые части камней в воду, из-за чего их восстановление ставится под вопрос. Администрация парка надеется, что дайверы смогут помочь найти на дне озера выброшенные камни, чтобы попытаться восстановить уничтоженное достояние. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.