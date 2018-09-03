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03.09.2018

Нерадивого отца из Зимы перевоспитали обязательными работами

Зима, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Нерадивого отца из Зимы перевоспитали, приговорив к 100 часам обязательных работ.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, мужчина злоупотреблял алкоголем, что послужило причиной развода с женой. Место жительства несовершеннолетней дочери было определено с матерью, а отца мировой судья обязал выплачивать алименты.

Однако отец в воспитании своей дочери не принимал участия, продолжил вести разгульный образ жизни и игнорировал свои родительские обязанности. Будучи безработным, накопил задолженность по алиментам более 350 тысяч рублей.

Судебный пристав привлек должника к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ – неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Трудовая терапия пошла должнику на пользу, отмечают в ведомстве. Отбыв наказание в управляющей компании, где он работал дворником, мужчина устроился слесарем на железную дорогу. Сейчас из заработной платы неплательщика удерживается 50% в счет погашения долга по алиментам.

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