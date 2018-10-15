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15.10.2018

Нижнеудинск отметил 370-летний юбилей

Нижнеудинск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске 13 и 14 октября отмечали 370-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В честь юбилея Нижнеудинска было организовано много культурных и спортивных мероприятий. В частности, жители и гости города смогли побывать на праздничном концерте в кинотеатре «Саяны», оценить итоги конкурса «Покровская красавица-2018» в Доме детского творчества, а также день открытых дверей был организован в музейно-культурном центре.

По поручению спикера областного Заксобрания Сергея Сокола от имени депутатского корпуса горожан поздравил с праздником депутат от Нижнеудинска и Нижнеудинского района Тимур Сагдеев.

Депутат поприветствовал участников спортивных мероприятий, прошедших на базе ФОКа «Труд». Как напомнил Тимур Сагдеев, ровно год назад долгожданным подарком для жителей ко Дню города стало открытие этого современного физкультурно-оздоровительного комплекса.

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